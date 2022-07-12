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Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı yapıldı.

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Reuters / HABERTURK.COM
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Japonya, dualar ve çiçeklerle geçen hafta seçim mitinginde vurularak hayatını kaybeden, ülkenin en uzun görev yapmış eski başbakanı Shinzo Abe'ye veda etti.

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Abe'yi taşıyan cenaze arabası, öğleden sonra Tokyo'nun merkezindeki bir tapınaktan ayrılırken, sıkı güvenlik tedbirleri alındı.  İnsanlar ellerinde çiçeklerle geçerken alkışladılar ve el salladılar.

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Yüzlerce kişi, 67 yaşında ölen Abe'ye saygılarını sunmak için pazartesi akşamı ve salı sabahı tapınağa girdi.
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Abe, cuma günü seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada bir adam tarafından ev yapımı silahla vuruldu ve hayatını kaybetti. Hem silahlı saldırı hem de bir siyasinin hayatını kaybetmesi ulusu hayrete düşürdü.

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla sınırlı olan cenaze töreni basına kapalı gerçekleşti. 

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Cenaze alayı,  Abe'nin 1993'te genç bir milletvekili olarak girdiği Tokyo'da siyasetin kalbinin attığı Nagatacho'dan geçti. 

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Sabahın erken saatlerinden itibaren, tapınağın dışında siyah ya da rahat giyimli binlerce insan uzun kuyruklar oluşturdu.

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    58 yaşındaki bir öğretmen olan Keiko Noumi,  "Ülkeden sorumlu başbakan olduğu zaman bir güvenlik duygusu vardı. "Onu gerçekten destekledim, bu yüzden bu çok talihsiz bir durum." dedi.

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Törende gözyaşlarını tutamayan insanlar kameralara yansıdı. 
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

    Öte yandan Kyodo haber ajansı, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yaklaşık 2 bin taziye mesajı geldiğini söyledi.

     

     
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
  • Son dakika: Öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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