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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Oleksandr Zubkov: İlk yarıda 3. golü de atmalıydım - Trabzonspor Haberleri

        Oleksandr Zubkov: İlk yarıda 3. golü de atmalıydım

        Trabzonspor'un oyuncularından Oleksandr Zubkov, 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda 3. golü de atmayalıydım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:42
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        "İlk yarıda 3. golü de atmalıydım"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un gollerini atan Oleksandr Zubkov, galibiyeti değerlendirdi.

        "İLK YARIDA 3. GOLÜ DE ATMALIYDIM"

        "Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı. Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."

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