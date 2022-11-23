Anadolu Efes, THY EuroLeague'de konuk olduğu İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 29 sayı farkla adeta ezip geçti. Karşılaşmadan 80-51 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, bu sezon EuroLeague'de ilk kez üst üste maç kazandı.

Efes bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, üst üste 5. kez parkeden boynu bükük ayrılan Milano ise toplamda 6. defa mağlup oldu.