Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Olimpiyat Şampiyonu Remco Evenepoel kaza yaptı - Diğer Haberleri

        Olimpiyat Şampiyonu Remco Evenepoel kaza yaptı

        Yol bisikletinde başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra 2025 için kolları sıvayan genç Belçikalı Remco Evenepoel, kötü bir kaza geçirdi. Ülkesinde geçirdiği kazanın ardından hastaneden bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaşılan Evenepoel'un Olimpiyat altını renklerine boyanmış bisikletinin de ikiye ayrıldığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpiyat Şampiyonu Remco kaza yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yol bisikletinin genç yeteneği Belçikalı Remco Evenepoel, bisikleti ile kaza yaptı.

        Belçika medyasındaki haberlere göre kaza, bir kargo minibüsü sürücüsünün kapıyı aniden açması üzerine gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine de yer verilen haberlerde aracın açılan kapısına çarpması sonucu düşen genç sporcunun uzun süre yerde yattığı belirtildi.

        Anderlecht'teki bir hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yok ancak 2025 sezonu için hazırlıklarını etkileyebileceği belirtiliyor.

        REKLAM

        Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Evenepoel’un bisikletinin de ikiye ayrıldığı görülüyor.

        Parlak bir yıl geçiren Evenepoel, Dünya Şampiyonası’nda zamana karşı yarışta altın, Olimpiyatlarda ise hem zamana karşı hem de yol yarışında altın alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Belçikalı sporcu, bir etap galibiyeti elde ettiği Fransa Bisiklet Turu’nun genel klasmanını da üçüncü sırada tamamlamıştı.

        Evenepoel’un kazada hasar gören bisikleti olimpiyat altını renkleriyle özel tasarlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu