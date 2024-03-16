Olivia Rodrigo, katı kürtaj yasalarına meydan okudu

"UTANMALI"

Cumhuriyetçi Missouri eyalet senatörü Bill Eigel, X'te Olivia Rodrigo'yu hedef alarak şu ifadeleri kullandı; "Bir kız babası olarak beni dehşete düşürdü. Hayranlarının çoğu çocuk. Kürtaj kadınlara zarar veriyor. Elbette fiziksel zarar ama aynı zamanda psikolojik. Kürtaj yaptıran kadınlarda kaygı, zihinsel sağlık sorunları, madde bağımlılığı ve intihar oranları daha yüksek. Olivia Rodrigo, Missouri'deki kadınlara aktif olarak zarar veriyor. kürtajı savunuyor. Utanmalı."