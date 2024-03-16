Olivia Rodrigo, katı kürtaj yasalarına meydan okudu
Olivia Rodrigo, kürtajın yasak olduğu ABD eyaleti Missouri'de verdiği konserde üreme haklarını korumaya yönelik 'Fund 4 Good' kampanyası aracılığıyla 50 dolarlık doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıttı
KATI KÜRTAJ YASALARINA MEDYAN OKUDU
'Deja Vu', 'Vampire' ve ' Jealousy, Jealousy' şarkılarıyla tanınan ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo,'Fund 4 Good' kampanyası aracılığıyla Missouri'nin katı kürtaj yasalarına meydan okudu ve konserinde doğum kontrol hapı ve prezervatif kitleri dağıttı.
Ünlü şarkıcı, Missouri'deki son konserinde dinleyicilerine paket dağıttı. Pakette iki adet ertesi gün hapı ve prezervatif kitlerinin yanı sıra ABD'de kürtaj bakımının bulunması ve finanse edilmesine ilişkin bilgiler de yer aldı.
"UTANMALI"
Cumhuriyetçi Missouri eyalet senatörü Bill Eigel, X'te Olivia Rodrigo'yu hedef alarak şu ifadeleri kullandı; "Bir kız babası olarak beni dehşete düşürdü. Hayranlarının çoğu çocuk. Kürtaj kadınlara zarar veriyor. Elbette fiziksel zarar ama aynı zamanda psikolojik. Kürtaj yaptıran kadınlarda kaygı, zihinsel sağlık sorunları, madde bağımlılığı ve intihar oranları daha yüksek. Olivia Rodrigo, Missouri'deki kadınlara aktif olarak zarar veriyor. kürtajı savunuyor. Utanmalı."