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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Ölü ve yaralılar var! Neden: Makas!- Son dakika haberleri
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İstanbul'da yaşandı! Ölü ve yaralılar var! Neden: Makas!

İstanbul Bahçelievler D-100 karayolunda, 2 otomobil ve 1 yol yardım aracının karıştığı kazada, 3 kişi yaralanırken, otomobilin içinde sıkışan yolcu Suat K. hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken karayolunda yoğun araç trafiği oluştu. Kazanın, bir aracın 'makas' atması sonucu yaşandığı belirtildi

İstanbul'da yaşandı! Ölü ve yaralılar var! Neden: Makas!- Son dakika haberleri
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DHA

İstanbul D-100 karayolu Bahçelievler mevkii Ankara istikametinde saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, diğer şeritteki 2 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu.

YOL YARDIM EKİBİNİN ARACINA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobillerden biri, o sırada emniyet şeridinde bulunan ve arızalı bir araca müdahale eden yol yardım ekibinin aracına arkadan çarptı.

BİR KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yolcu Suat K. kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DİĞER OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Bariyerlere çarpan diğer otomobil ise şeritte ters döndü. 2 otomobil ve 1 yol yardım aracının karıştığı kazada, emniyet şeridinde bulunan yol yardım ekibinden 2 kişi yaralandı.

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza sonrası kısa süreli olarak trafiğe kapanan D-100 karayolu ise hasarlı araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ARTIK ŞU MAKASI BİTİRİN"

Kazanın görgü tanıklarından Taner Saraç, "Basın ekspres yolundan E-5 trafiğine katıldığımda beyaz bir araç makas ata ata ilerliyordu. Onun önünde de siyah bir başka araç vardı ve bu iki araç makas atarak ilerliyordu. Beyaz araç siyah aracı sıkıştırdı, siyah araçta emniyet şeridinde lastik değiştiren yol yardım aracına arkadan çarptı. Makas atmanın sonucunda 4-5 tan yaralı var inşallah can kaybı olmaz. Fakat beyaz aracın yakalanması gerekiyor. İnanılmaz makas atıyordu. Artık şu makası bitirin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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