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Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen 57 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül tren kazasının ardından ulaşım hizmetleri sağlayan kurumlar genel grev kararı aldı

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  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı

    Yunanistan'da 28 Şubat günü 57 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül tren kazasının ardından işçi sendikaları protesto etmek amacıyla ulaşım hizmetlerini durdumak için grev kararı aldı.
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  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı

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  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı
  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı
  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı
  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı
  • Ölümcül tren kazasının ardından Yunanistan'da grev kararı alındı

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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