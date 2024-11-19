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        Ölümlü kazada motosikletliye silahlı saldırı!

        Bursa'da 12 yaşındaki Hamza Korkmaz'a çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrolle serbest kalan motosiklet sürücüsü Davut Ç., çocuğun kuzeni tarafından silahlı saldırıya uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:56
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        Ölümlü kazada silahlı saldırı!
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        Bursa'da motosikleti ile Hamza Korkmaz'a (12) çarpıp, ölümüne neden olan Davut Ç. (29) silahlı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre saldırgan kaçarken, bacağından yaralanan Davut Ç., şüpheli Y.K.'nin kazada ölen Korkmaz'ın kuzeni olduğunu söyledi.

        10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Kaza, 14 Mayıs'ta meydana geldi. Bir caddede seyreden Davut Ç.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Korkmaz'a çarptı. Savrulan Korkmaz ağır, devrilen motosiklet sürücüsü Davut Ç. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza Korkmaz 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin ardından adliyeye çıkartılan sürücü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        MOTOSİKLET İLE TAKİP EDİP, SALDIRDI

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, bugün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta yürüyen Davut Ç., iddiaya göre kullandığı motosikletle kendisini takip eden Y.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Davut Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Saldırgan aranırken, Davut Ç. şüpheli Y.K.'nin kazada ölen Hamza Korkmaz'ın kuzeni olduğunu söyledi. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.’yi arıyor.

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