'Ölüyor Mu Ne?' Zorlu PSM'de seyirciyle buluşuyor

MEHMET CEMİL İLE EDEBİYAT SUARE – İNTERMEZZO – SALLY ROONEY // 12 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 19.30

Edebiyatın sinema, müzik ve görsel sanatlarla harmanlandığı interaktif meddahlık gösterisi Edebiyat Suare, Mehmet Cemil’in anlatımıyla touché by N Kolay’da. Seçilen bir romanın izinde görseller, melodiler ve sahne performanslarıyla zenginleşen bu özel gecede, izleyiciler de anlatının bir parçası oluyor.

DRAKULA // 12 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği oyunda, tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula’ya Okan Bayülgen, vampir avcısı Van Helsing rolüne ise Hayko Cepkin hayat veriyor. Drakula 12 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

REKLAM

KEL DİVA // 12-13 MAYIS // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30

.png

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 12 MAYIS // %100 STUDIO // 21.30 REKLAM İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni konukları; birbirinden eğlenceli oyunları, bıçak sırtı itirafları ve dudak uçuklatacak sürprizleriyle yeni sezonda Zorlu PSM %100 Studio’da msafirlerini bekliyor. HAYALPEREST // 13-14 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Hayalperest, hayallerine sığınarak yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikayesi… 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan bu serüven, onu kutsal topraklardan konservatuvar sahnelerine, nezarethanelerden dizi setlerine kadar savuruyor… Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperestimiz, seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Zorlu PSM ve away from keyboard ortak prodüksiyonuyla, Enis Arıkan’ın başrolünde olduğu müzikli oyun Hayalperest sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. ONUR GÖKÇEK STAND UP // 13 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Stand-Up dünyasında dikkatleri üzerine çeken Onur Gökçek,13 Mayıs’ta ilgiyle takip edile yeni gösterisiyle touché by N Kola’da sahneye çıkıyor. Nemlizade dizisi ve önceki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Gökçek, en yeni ve en komik hikayelerini tek kişilik gösterisinde paylaşıyor. Onur Gökçek, 13 Mayıs'ta touché by N Kolay’da sahne alıyor.

REKLAM SYLVIE KREUSCH // 13 MAYIS // %100 STUDIO // 21.30 Avrupa’nın yükselen yıldızlarından Belçikalı sanatçı Sylvie Kreusch, 13 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverlerle buluşacak. Deneysel pop ve sanatın iç içe geçtiği etkileyici sahne performanslarıyla dikkat çeken Kreusch, yeni albümünden ilhamla izleyicileri hayal gücüyle dolu bir yolculuğa davet ediyor. CITY SOUNDS: MİNA ve SERRA // 14 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00 Vestel Amfi’de bu bahar çok yeni, çok iyi. 14 Mayıs’ta CITY SOUNDS serisinde MİNA ve SERRA sahne alıyor. ÖLÜYOR MU NE? // 14 MAYIS // %100 STUDIO // 20.30 Çağdaş tiyatromuzun büyük ustasından günümüze eğlenceli, iğneleyici bir bakış. Geliştirdiği özgün teknikle adını dünya tiyatro tarihine yazdıran Şahika Tekand, kurucusu olduğu Studio Oyuncuları için yazıp yönettiği yeni oyununda Zeus’un ölme ihtimaliyle Olimpos’un zirvesine hâkim olan korku, hırs ve arzular üzerinden iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir biçimde ele alıyor. Müzikal bir karaktere de sahip Ölüyor Mu Ne? izleyicileri eğlenceli bir akışa katılmak için %100 Studio’ya davet ediyor.

REKLAM İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 14-16 MAYIS // TURCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla sadece Zorlu PSM’de keşfetmeye davet ediyor. EMİR ERSOY "CUBAN CLASSICS’’ // 14 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Piyanist Emir Ersoy, CUBAN CLASSICS projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte touché by N Kolay’da sahneleyecek. Küba ve Latin Amerikanın eşsiz melodilierini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayan grubun performansı Zorlu PSM touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. REKLAM MEDEA // 15 MAYIS // %100 STUDIO // 19.00-21.00

.png Dor Productions yapımcılığında, Omnia Yapım’ın uygulayıcı yapımcılığı ve Hira Tekindor’un yönetmenliğinde sahnelenecek olan “MEDEA” oyununda Medea rolü Defne Kayalar, Jasper ve Leon karakterleri ise dönüşümlü olarak Abdullah Burak Kaya, Ayaz Çoban (Jasper), Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyar (Leon) tarafından canlandırılıyor. Medea matine suare seanslarıyla tiyatroseverlerle Zorlu PSM %100 Studio’da buluşuyor. BİFO – YÜZYILIN YANKILARI // 15 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.00 Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde Carlo Tenan yönetiminde sahne alıyor. Konserin konuk solisti ise genç yaşına rağmen dünya çapında adından söz ettiren keman virtüözü Ziyu He. Viyana Filarmoni’den Çin Filarmoni’ye uzanan kariyeriyle dikkat çeken He, 17 yaşında Musikverein’deki performansıyla büyük çıkış yapmıştı. Zorlu PSM’de gereçBu heyecan dolu, etkileyici ve sürükleyici konseri kaçırmayın. REKLAM MARCIN // 16 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Gitarıyla müziğe yeni bir boyut kazandıran Polonyalı virtüöz Marcin Patrzałek, ilk defa Türkiye turnesiyle sahnede alıyor. Klasik, pop ve rock müziği ustalıkla harmanlayan, perküsyon teknikleriyle adeta tek kişilik dev bir orkestraya dönüşen Marcin, eşsiz performanslarıyla 16 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de müzikseverleri etkisi altına almaya hazırlanıyor.

KIA JAZZ ROUTES: KEREM GÖRSEV TRIO // 16 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Kia Jazz Routes: Kerem Görsev Trio, Kia Sunar etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs’ta touché by N Kolay sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. ERDEM ÖZKAN QUINTET ‘’ A NIGHT OF SINATRA’’// 17 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Erdem Özkan, Frank Sinatra’nın unutulmaz şarkılarını ve hikayelerini yorumladığı özel konserle touché by N Kolay’da. Cazın usta sesi, bu nostaljik geceyle efsanenin ruhunu yeniden canlandırıyor. REKLAM UNSEEN EXTREME // 18 MAYIS // ZORLU PSM // 13.00 Zorlu PSM, sahne arkasını keşfetmek isteyenler için yepyeni ve heyecan dolu bir deneyim olan Unseen Extreme Tour'u sunuyor.5000 adımlık bu özel turda, Unseen Tour’dan farklı olarak dar geçitlerden, yerden metrelerce yüksek alanlara kadar uzanan bir keşfe çıkacaksınız. Katılımcı sayısının sadece 5 kişiyle sınırlandığı bu turda, sahnenin gizli dünyasına çok daha yakın olacaksınız. Kostümler, ışıklar, sahne arkasındaki yaratım süreci ve sanatçıların dünyası artık daha da erişilebilir.18 Mayıs Pazar günü Zorlu PSM’de gerçekleşecek bu eşsiz deneyimi kaçırmayın!