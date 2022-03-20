Çelik: Yakışıksız bir davranış sergiliyorlar 0:00 / 0:00

DHA

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik teşkilatlarının, göz bebekleri olduğunu kaydetti.

Güvenlik teşkilatının, ülkeyi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır" dedi.