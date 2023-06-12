ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?



Haluk’un Tuna’yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk’un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze’yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze’nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna’yı geri almak için ailesi ve Erdal’la birlikte harekete geçer.