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Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

Pazartesi akşamları STAR TV'de ekrana gelen Ömer dizisinde Gamze karakterini canlandıran oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun kırmızı elbiseli kombinine sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

    STAR TV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Gamze karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

    2011 - 2012 yılları arasında Ali Sunal ile evli olan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuş, çiftin Alaçatı'da yaptıkları düğün magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

    Şimdilerde Ömer dizisinde gösterdiği performansla göz dolduran Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlar yaparak, sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

    Instagram hesabında 1.7 milyon takipçisi olan oyuncu Gökçe Bahadır'ın son pozlarına sevenlerinden 52 binden fazla beğeni ve 700'ün üstünde yorum geldi.
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

    İşte Gökçe Bahadır'ın son pozları...
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!
  • Ömer dizisinin Gamze'sinden göz kamaştıran pozlar! Gökçe Bahadır'ın kırmızı elbiseli gönderilerine binlerce yorum geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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