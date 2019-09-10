Ömer Doğan öldü mü? Ömer Doğan'ın başına ne geldi? soruları zabıt katibi Ömer Doğan'ın ailesinin Müge Anlı'ya çıkması ile birlikte gündeme geldi. Kırıkkale'de 30 Temmuz'da adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ömer Doğan'ın 5 yıl önce 2 yeğeninde de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ömer Doğan'ın kaybolduktan sonra yeğeni Hakan Doğan gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'ya müracaat eden Ömer Doğan'ın ailesi, şüpheli olarak hala Hakan Doğan'ı görüyor.

ÖMER DOĞAN'IN AİLESİ: HAKAN İLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Müge Anlı'da konuşan Ömer Doğan'ın ailesi, Ömer ile Hakan'ın arasında tarla meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledi. Aile, Ömer'in tarlasını işgal ettiğini iddia ettikleri Hakan'ın Mayıs ayında ciddi bir husumet yaşandığını, ardından Hakan'ın Ömer'e "Bana Ağustos'a kadar müsaade edin, çıkacağım" dediğini aktardı. Ancak 30 Temmuz'da Ömer'in kaybolmasının ardından Hakan'ın hala tarlayı işgal ettiğini söyledi.

İddiaya göre Hakan Doğan olay günü Ömer Doğan'ın yanında olduğunu doğrulayarak, "Ömer bana, 'her şeyden bıktım, ben gidiyorum' dedi ve gitti" dediği söyleniyor. Olayın ardından savcılığın Hakan Doğan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

MÜGE ANLI'DAN 'HAKAN DOĞAN' AÇIKLAMASI: 5 YIL ÖNCE 100 BİN LİRA İSTEDİ

Müge Anlı, daha önce kaybolup cansız bedenleri bulunan 2 çocuğun olayın aydınlatılması için yine kendilerine gelindiğini söyledi. Müge Anlı 5 yıl önce bu iki kardeşin dosyasını incelerlerken Hakan Doğan'ın "100 bin lira verin bana, ben bu olayı çözerim" dediğini aktardı.

ÖMER DOĞAN NASIL KAYBOLDU?

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, 30 temmuz sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni Hakan Doğan gözaltına alındı.

Ömer Doğan'ı arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürütmüştü. Ancak Ömer Doğan'dan bir iz bulunamadı.

5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.