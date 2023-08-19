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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Ömer Erdoğan: “Deplasmandan bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici” - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Ömer Erdoğan: “Deplasmandan bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici”

        Corendon Alanyaspor Teknik Direkörü Ömer Erdoğan, "Deplasmandan bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 23:06
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        "Deplasmanda bir puan sevindirici"
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        Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Corendon Alanyaspor, 0-0’lık sonuçla berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “İlhan hoca pas oyununu oynatmaya çalışıyor. İki takımında pas oyunu oynama şansı yoktu. Çok kötü bir zeminde maç oynandı. Maçın kalitesine de yansıdı. Deplasmanda bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. İki haftada 4 puan topladık. Oyuncularımın doksan dakika disipline bağlı oyun içinde kalması sevindirici” ifadelerini kullandı.

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