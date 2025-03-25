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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ömer Korkmaz: Daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ömer Korkmaz: Daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, milli araya morali girdiklerini hatırlatarak, "Daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:33 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:33
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        "Daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz"
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        Konyaspor Kulübü basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

        "DAHA İYİ BİR KONUMA GELMEK İSTİYORUZ"

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Konyaspor Yönetim Kurulunun katıldığı iftar programında konuşan Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Bugün burada Konyaspor camiası olarak bir iftarımız vardı. Milli araya morali bir şekilde girdik. Güzel zaman geçirdik. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var. Tüm motivasyonumuz o maçta. Maçtan da istediğimiz alır ve daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası serüvenimiz var. Gaziantep maçının ardından daha iyi odaklanarak o maça da iyi bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

        "GEÇEN SENEKİ SIKINTILARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Ligde artık son 9 maç, bizim adımıza da son 9 final. Artık son düzlüğe girerken biz son haftalarda daha rahat bir konumda olmak istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı hem şehrimize hem bizlere hem de oyuncularımıza enerji anlamda iyi bir katkı yaptı ama onun anlamlı ve değerli olabilmesi adına da Gaziantep maçında alınabilecek iyi bir skor daha değerli kılacak" diye konuştu.

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