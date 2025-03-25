Ömer Korkmaz: Daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz

Konyaspor Kulübü basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

"DAHA İYİ BİR KONUMA GELMEK İSTİYORUZ"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Konyaspor Yönetim Kurulunun katıldığı iftar programında konuşan Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Bugün burada Konyaspor camiası olarak bir iftarımız vardı. Milli araya morali bir şekilde girdik. Güzel zaman geçirdik. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var. Tüm motivasyonumuz o maçta. Maçtan da istediğimiz alır ve daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası serüvenimiz var. Gaziantep maçının ardından daha iyi odaklanarak o maça da iyi bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.