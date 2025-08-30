Habertürk
        Ömür Göksel'den 'How I Love You'

        Ömür Göksel'den 'How I Love You'

        Ömür Göksel, modern yorumuyla aşkın en saf hâlini anlatan yeni şarkısı 'How I Love You' ile tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 30.08.2025 - 21:09
        Ömür Göksel'den 'How I Love You'
        Ömür Göksel, uzun soluklu sanat hayatına yeni bir eser daha ekledi. Sanatçının en son çalışması 'How I Love You', aşkın en saf hâlini ve derin duygularını modern bir yorumla dinleyicilere sunuyor.

        Romantik melodisi, zarif vokal yorumu ve güçlü sözleriyle dikkat çeken şarkı, Göksel’in sanatındaki zamansız duruşunu bir kez daha ortaya koyuyor.

        Yıllar boyunca 'Sevemem Artık', 'Aşk Yarası', 'Sevişmelerde Başlar Her Düş' gibi unutulmaz eserlere imza atan sanatçı, bu kez evrensel bir dil olan İngilizce ile dinleyicilerine sesleniyor.

        Wediacorp Müzik etiketiyle yayınlanan 'How I Love You', tüm dijital platformlarda yayında!

        #Ömür Göksel
        #How I Love You
