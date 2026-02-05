Omzu çıkan Channing Tatum hastane yatağından seslendi

Ameliyat olan ünlü oyuncu Channing Tatum, hastane yatağından fotoğrafını paylaştı. Omuz çıkığı nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanırken görülen Tatum, ameliyat başlığı ve önlüğü giymiş halde yatakta yatıyordu. 45 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Sıradan bir gün daha. Başka bir zorluk. Bu zor olacak. Ama olsun. Hadi başlayalım" diye yazdı.

Kız arkadaşı Inka Williams, sosyal medya üzerinden Tatum'a mesaj göndererek, "Kocaman kötü kurt. Bunu başardık" diye yazdı. Bir çocuk babası olan Tatum, hastanede kalmasının nedenini açıklarken, omzunun röntgen görüntülerini paylaştı.

Röntgende iki kemiğin kırık olduğu açıkça görülüyordu. "Omuz çıkığı" diye yazan Tatum, ardından aynı bölgenin ameliyat sonrası ikinci bir fotoğrafını paylaştı.

Tatum, kemiklerini bir arada tutan büyük bir vidanın yerleştirildiği röntgenin altına, "Çivilenen omzum. Yaşasın!" diye yazdı. Tatum, yaralanmasının nasıl gerçekleştiğini açıklamadı, ancak ünlü oyuncu filmlerinde birçok tehlikeli sahneyi kendi başına yapmasıyla biliniyor.