Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Omzu çıkan Channing Tatum hastane yatağından seslendi

        Omzu çıkan Channing Tatum hastane yatağından seslendi

        Channing Tatum, omzundaki çıkık için ameliyat masasına yattı. Filmlerinde birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmamasıyla bilinen Tatum, hastane yatağından durumunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane yatağından seslendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ameliyat olan ünlü oyuncu Channing Tatum, hastane yatağından fotoğrafını paylaştı. Omuz çıkığı nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanırken görülen Tatum, ameliyat başlığı ve önlüğü giymiş halde yatakta yatıyordu. 45 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Sıradan bir gün daha. Başka bir zorluk. Bu zor olacak. Ama olsun. Hadi başlayalım" diye yazdı.

        Kız arkadaşı Inka Williams, sosyal medya üzerinden Tatum'a mesaj göndererek, "Kocaman kötü kurt. Bunu başardık" diye yazdı. Bir çocuk babası olan Tatum, hastanede kalmasının nedenini açıklarken, omzunun röntgen görüntülerini paylaştı.

        Röntgende iki kemiğin kırık olduğu açıkça görülüyordu. "Omuz çıkığı" diye yazan Tatum, ardından aynı bölgenin ameliyat sonrası ikinci bir fotoğrafını paylaştı.

        Tatum, kemiklerini bir arada tutan büyük bir vidanın yerleştirildiği röntgenin altına, "Çivilenen omzum. Yaşasın!" diye yazdı. Tatum, yaralanmasının nasıl gerçekleştiğini açıklamadı, ancak ünlü oyuncu filmlerinde birçok tehlikeli sahneyi kendi başına yapmasıyla biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!

        Sakaryanın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

        #Channing Tatum
        #hastane
        #ameliyat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek