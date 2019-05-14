13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 875.hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. 10 numaryı bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte MPİ 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları

MPİ 13 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI: 2 - 3 - 4 - 12 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 34 - 43 - 44 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 58 - 61 - 66 - 71

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / GELİBOLU

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 321.283,60 TL 9 bilen kişi sayısı : 80 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.678,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.794 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 119,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.141 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,45 TL 6 bilen kişi sayısı : 109.403 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 167.363 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 6 MAYIS (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA SONUÇLARI: 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 18 - 23 - 30 - 32 - 40 - 41 - 42 - 47 - 57 - 60 - 61 - 63 - 68 - 70 - 71 - 75