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On Numara çekilişi ne zaman? MPİ 22 Ekim On Numara saat kaçta çekilecek?

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam 846. hafta çekilişi yapılacak On Numara'da büyük ikramiyeyi hangi şanslı rakamlar kazandıracak? Peki On Numara çekilişi saat kaçta, ne zaman?

22.10.2018 - 12:29 | Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam yapılacak 846. hafta çekilişiyle belli olacak. On Numara'da geçen hafta 10 bilen Ankara, Eskişehir, Muğla ve Ordu'dan 4 kişi 85 bin 659 lira ikramiye kazanmıştı. İşte geçen haftanın On Numara sonuçları ve On Numara çekiliş saati...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ, NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ta yapılıyor.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 15 EKİM: 1 - 8 - 14 - 24 - 25 - 35 - 41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 59 - 60 - 65 - 67 - 73 - 77 - 78

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 15 Ekim Pazartesi günü saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara çekiliş sonuçlarına göre, büyük ikramiye 10 bilen Ankara Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu Perşembe'den 4 kişi arasında bölüştürüldü. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.659,25 TL
9 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.538,35 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.889 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 121,15 TL
7 bilen kişi sayısı : 17.541 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,80 TL
6 bilen kişi sayısı : 108.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı: 223.313 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,65 TL

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