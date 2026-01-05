Habertürk
        On Numara sonuçları açıklandı! 5 Ocak Pazartesi 2026 Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

        On Numara sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama sayfası

        On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 5 Ocak Pazartesi On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Milli Piyango 5 Ocak Pazartesi On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 05.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:29
        On Numara'da kazandıran numaralar...
        On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 Ocak Pazartesi On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilen çekiliş hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 5 Ocak Pazartesi On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        5 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
