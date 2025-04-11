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        Haberler Bilgi Gündem On Numara sonuçları açıklandı mı? 11 Nisan Cuma 2025 Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

        On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama sayfası

        On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 11 Nisan Cuma 2025 On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Milli Piyango 11 Nisan Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:14
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        On Numara sonuçları açıklandı mı?
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        On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 11 Nisan Cuma 2025 On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilen çekiliş hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 11 Nisan Cuma 2025 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        11 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

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        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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