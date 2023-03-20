Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi 20 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de açıklandı. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. 20 Mart Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

20 MART 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

4-5-6-11-15-16-17-20-21-25-26-28-45-48-52-55-62-66-70-74-76-78

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.