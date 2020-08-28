Cildin belli dönemlerde daha çok bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Genelde akneler, sivilceler, lekeler oluşur ve cildin tabakası aşırı ölü doku sahibi olur. Bu durumda cildin onarılması için gerekli bakıma ihtiyacı vardır. Cildin yeniden canlanması ve pürüzsüz halini alması gerekir. İşte bunun için sizlere onarıcı bakım maskeleri derledik. Bu maskeler ile cildinize yeniden canlılık kazandırabilirsiniz.

Onarıcı Cilt Maskeleri