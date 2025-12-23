Önce Ankara sonra Eskişehir

20 Aralık'ta Ankara Congresium’da sahneye çıkan Sıla, yeni şarkısı 'Evvel Ezel' başta olmak üzere sevilen hitlerinden oluşan geniş repertuvarıyla Ankaralı dinleyicilerine hitap etti.

Sıla, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta ise Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Uzun bir aradan sonra Eskişehirli hayranlarıyla buluşan Sıla'nın konseri Melisa ve Onur adlı iki hayranının evlilik teklifine sahne oldu. Eskişehir’e en kısa sürede yeniden gelme sözü veren Sıla, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.