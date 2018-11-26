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Önce hırsız, sonra polis soymuştu... O polis hakkında karar çıktı

Fatih'te bir döviz bürosuna giren hırsızlar 2 milyon 100 bin lira değerinde para ve 1 kilo altına çalarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapmak için gelen polis memuru T.S., çekmecede gördüğü 5 bin dolar ve 5 bin TL'yi aldı. Olay ortaya çıkınca polis memuru parayı iade etti. Savcılık, T.S. hakkında dava açtı. Yargılamada mahkeme, polis memuru T.S.'yi 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

26.11.2018 - 13:20 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Fatih'te geçen yıl aralık ayında sabaha karşı döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre kopyalanmış kumandayla elektronik kepengi kaldırdı.

Levye ile kapının kilidini kıran şüpheliler içerisinde 2 milyon 100 bin TL ile 1 kilo altının bulunduğu kasayı sürükleyerek dışarı çıkarttı. Dışarıda bekleyen araca koydukları kasayla kayıplara karıştı. İş yerindeki alarmın çalması üzerine olay yerine gelen işyeri sahibi durumu polise bildirdi.

ÇEKMECEDE BULUNAN PARALARI ALDI

İddiaya göre, olay yerine gelen polis memurlarından T.S., döviz bürosunda inceleme yaptığı sırada çekmecede bulunan paraları fark etti. 5 bin dolar ve 5 bin TL'yi aldı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

İş yeri çalışanları, öğleden sonra çekmecede bulunan paraların eksikliğini fark edince, kamera kayıtlarını inceledi. Olay fark edilince durumu polise bildirdi. Şüpheli polis memuru T.S. hakkında işlem yapıldı.

PARALARI İADE ETTİ

Şüpheli polis memuru T.S., borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Şüpheli T.S., döviz bürosundan aldığı tüm parayı iade edince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Olayla ilgili olarak soruşturma yapan savcılık, şüpheli T.S. hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Mahkeme, sanık polis memuru T.S.'yi yargılama sonucunda 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

 

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