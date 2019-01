'Once Upon A Time In Hollywood'dan yeni görüntüler

'Once Upon A Time In Hollywood', 1969'da Los Angeles'da eski bir western yıldızı Rick Dalton ile onun uzun yıllar dublörlüğünü yapan Cliff Booth'un hikâyesi üzerinden Sharon Marie Tate'in de aralarında bulunduğu beş kişinin öldürüldüğü Charles Manson katliamının arka planını anlatacak.

Quentin Tarantino'nun 'Once Upon A Time In Hollywood'u, gerek konusu gerekse kadrosundaki yıldız isimlerle ilk duyurulduğu günden bu yana 2019'un en çok beklenen filmleri arasında başı çekiyor.

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği filmin kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth, Dakota Fanning, Damian Lewis ve daha birçok yıldız isim yer alıyor. Sharon Marie Tate'in 50'inci ölüm yıldönümü olan 9 Ağustos 2019'de ABD'de vizyona girecek olan film, ülkemizde 23 Ağustos tarihinde seyirciyle buluşacak.

Sharon Marie Tate Kimdir?

1960'larda televizyon rolleri ile başladığı aktrislik hayatına Hollywood filmlerinde devam etmişti. 1968'de ünlü yönetmen Roman Polanski'yle evlendi. 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde katledildi.