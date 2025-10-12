Şirketin Londra merkezli yüzde yüz iştiraki Oncosem UK Ltd., İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından açılan “Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025” ihalesinde teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçildi.

Toplam ihale bütçesi 115 milyon Sterlin (6,4 milyar TL) olarak belirlenirken, anlaşma süresi 2+2 yıl olup, son iki yıl opsiyonlu olarak uygulanacak. NHS ağına bağlı 700’ün üzerinde hastanenin ihtiyacını karşılayacak bu kapsamlı anlaşma kapsamında, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon Sterlin (1,4 milyar TL) tutarında alım planlanıyor. Oncosem'in bu adımı, yerli üretim yüksek teknolojiye sahip Türk medikal sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

%95 YERLİLİK ORANIYLA TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket unvanı Oncosem’e ait oldu. Onkoloji alanında kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri de üreten yerli firmalardan biri olan Oncosem’in, %95 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretilen ve ven valfi pazarının %70’ini karşılayan IVEIN markası kilit rol oynadı.

Oncosem UK Limited, toplam 97 kalem ürüne teklif verdi, yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda tüm kalemlerde başarılı tedarikçi olarak seçildi.

Değerlendirme sonucuna göre: 19 kalemde tek tedarikçi, 14 kalemde iki tedarikçiden biri, 20 kalemde üç tedarikçiden biri olarak yer aldı. Toplam ihale bütçesi 115 milyon Sterlin, süresi ise 2+2 yıl (son iki yıl opsiyonlu) olarak belirlendi. NHS ağına bağlı 704 hastanenin faydalanacağı bu anlaşma kapsamında, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon Sterlin tutarında alım planlandı. "TÜRK MEDİKAL SANAYİSİ ADINA DÖNÜM NOKTASI" Çerçeve sözleşme, 7 Ekim 2025 tarihinde Londra'da, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve Oncosem UK Limited yöneticilerinin katılımıyla imzalandı. Yerli mühendislik gücüyle geliştirilen Türk medikal ürünlerinin artık Avrupa'nın en büyük sağlık altyapılarında tercih edildiğini gösteren bu anlaşma, sektör adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Oncosem Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "NHS gibi dünyanın en saygın sağlık kurumlarından biriyle tedarik anlaşması imzalamak, yalnızca Oncosem için değil, Türkiye'nin medikal teknolojilerde geldiği seviyenin göstergesidir. Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS'ten ihale kazanan ilk Türk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yerli üretim gücümüzün dünya standartlarını yakaladığının en somut kanıtıdır."