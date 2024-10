One Direction üyesi Liam Payne kimdir? Liam Payne öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?

29 Ağustos 1993'te Wolverhampton'da doğmuştur. The X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında katıldı ama yarışmanın jürileri ona 2 yıl sonra gelmesini önerdi. 2 yıl sonra "Cry Me A River" şarkısıyla tekrar katıldı. Jüriden 4 evet alarak Boot Camp'a geçti. Ancak o da diğerleri gibi Boot Camp'ta elendi. Fakat Nicole Scherzinger'ın tavsiyesi ile erkekler kategorisinde elemeleri geçememiş olan diğer 4 yarışmacı (Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles) ile One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. İlk albümleri olan Up All Night, 18 Kasım'da piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır. Grup Midnight Memories albümünü Kasım 2013'te çıkarmıştır. Dördüncü albümleri olan Four ise bir sene sonra (Kasım 2014) piyasaya sürülmüştür. Zayn Malik'in gruptan ayrılmasından sonra, son albümleri olan Made in the A.M. (Kasım 2015) çıkarılmıştır.

Liam Payne 2016 yılından beri İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Cheryl ile birlikteydi. Çiftin 22 Mart 2017 tarihinde "Bear" adında bir erkek bebekleri doğdu.