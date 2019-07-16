Onlar kendilerine sevgi doktorları da diyor. 20 yıldır hastanelerdeki çocuklar için çalışıyorlar. Kostüm giyip gülen yüzleriyle çocukalrın karşısına çıkıyorlar. Hastanelerde yatarak tedavi gören çocukların isimsiz kahramanları onlar... Sadece sevgilerini verip karşılığında neşe ve mutluluk alıyorlar. Sevgi doktorları, hastanelerde uzun süre kalan çocuklar için hastane hastane geziyorlar. Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği üyeleri olan bu kişilerin tek amaçları tedavi olan çocukları gülümsetmek.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği Bağış Yöneticisi Seda Türkyılmaz, "Sevgi doktorlarının hepsi özel eğitimli profesyonel sanatçılar. Hem artistik hem hijyen, medikal eğitimi veriyoruz. 1 buçuk yıl sonra Theodora sevgi doktoru olarak hastanede çalışabiliyorlar. Bir karakter seçiyorlar ve kendilerine özel bir isim veriyorlar" açıklamasında bulundu.

Sevgi Doktoru Şebnem Önal, "Şebnem olarak hastaneye geliyorum. Kostümümü giyince Doktor Ponpon oluyorum. Amacımız bu ortamdan çıkarmak, acılarını paylaşmak, eğlenmek ve gülmek" dedi.

Sevgi doktorları, haftanın her günü başka bir hastanenin çocuk klinik bölümünü ziyaret ediyorlar.

Sevgi doktoru olmak göründüğü kadar kolay değil. Hem Türkiye'de hem de İsviçre'de eğitim görüyorlar.

Türkyılmaz, "Türkiye'de 10 Theodora sevgi doktorumuz var, İstanbul ve Ankara'da toplamda 9 hastanede çalışıyoruz. Somut bir şey hediye etmiyoruz, umut ve neşe veriyoruz" dedi.