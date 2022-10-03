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Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden ve nasıl öldü?

Ankara'da bir eğlence mekanında aldığı darbelerle ağır yaralanan Onur Şener, hastanede hayatını kaybetti. Müzisyenin ölümünün ardından Onur Şener'in hayatı ve ölüm sebebi gündeme geldi. İşte, Müzisyen Onur Şener'in ölüm nedeni...

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  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında müzisyenlik yapan Onur Şener, istek parçasını farklı tarzda söylediği için darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müzisyenin ölüm haberinin ardından "Müzisyen Onur Şener kimdir, neden ve nasıl öldü?" soruları gündeme geldi. İşte,  Onur Şener'in ölüm nedeni...
  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    MÜZİSYEN ONUR ŞENER KİMDİR?

    Müzisyen olan Onur Şener'in 1977 doğumlu olduğu söylenmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, çok sevdiği müzikle kariyerine devam etti. Yolu 2013 yılında O Ses Türkiye ve Acun Ilıcalı ile kesişti. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı. Genç müzisyenin evli ve bir kız çocuğu olduğu biliniyor.
  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    ONUR ŞENER NASIL VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen müzisyen Onur Şener ile mekanda tartıştı. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    ŞARKIYI "FARKLI TARZDA" SÖYLEDİ

    Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

    Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.
  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI

    Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

    Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp etti.
  • Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Müzisyen Onur Şener neden, nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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