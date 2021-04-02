Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı

OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek, gelecek üç ay süresince de günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Söz konusu 3 ay için 23 ülkenin petrol üretimi ve OPEC+ ülkelerinin aylara göre yapacağı toplam üretim artışını gösteren tablo kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs için 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil günlük artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC+ grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

Selman, OPEC+ olarak hala piyasadaki gelişmelere ihtiyatlı yaklaştıklarını belirterek, "Ancak nabız yoklamalıyız ve bizi piyasaya temkinli yaklaşmaya sevk eden psikolojik bariyeri aşmamız gerekiyor. (Geçen yıl) aralık ayında oluşturduğumuz mekanizmaya hala bağlıyız. Bu da piyasadaki gelişmelere göre çift yönlü olarak 500 bin varil artırma veya azaltma yapma imkanı tanıyor. Bu nedenle güvencemiz hala var." dedi.

Öte yandan, OPEC+ toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 65,04 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 61,64 doları gördü.

OPEC+ grubu, bir sonraki bakanlar toplantısını 28 Nisan'da yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı
ENERJİYüzde 95'i tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
ENERJİGövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
Brent petrolün varili 63,20 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş sürdü
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
ENERJİDoğal gaza yüzde 1 zam
Benzin zammı ÖTV'den karşılandı
ENERJİBenzinde ÖTV düzenlemesi
Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı
ENERJİTürkali-2 kuyusu 4 bin metreye yaklaştı
Doğal gazda 'basamak tipi' tarife
ENERJİDoğal gazda 'basamak tipi' tarife
2020'nin ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı
ENERJİElektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri açıklandı
Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 12,2 azaldı
ENERJİEnerji ithalatı faturası şubatta azaldı