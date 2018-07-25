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GM’den kurtulan Opel 20 yıl sonra kâr etti

General Motors (GM) bünyesindeyken bir türlü kâr edemeyen Opel, Fransız PSA’nın bünyesine geçer geçmez kâr açıkladı. Fransız grubun dün gerçekleşen toplantısında CEO Carlos Tavares bünyelerine yeni katılan Opel’in yılın ilk yarısındaki operasyon kârının 502 milyon Euro olarak gerçekleştiğini söyledi. GM bünyesindeyken 20 milyar Euro zarar eden şirket en son tam yıl kârını 1999 yılında yapmıştı.

25.07.2018 - 17:09 | Güncelleme:

 


PSA Grubu 2018 yılının ilk yarısında büyümesini sürdürdü. Grup yüzde 40.1 büyüyerek 38.6 Milyar Euro gelir kaydetti. PCD (Peugeot-Citroen-DS) otomotiv bölümü yüzde 8.5 ve OV (Opel-Vauxhall) otomotiv bölümü yüzde 5 faaliyet kâr marjına ulaşırken, Grup yüzde 7.8 faaliyet kâr marjı kaydetti. Grup, 1 milyar 157 milyar Euro’su OV olmak üzere toplam 3.191 milyar Euro operasyonel nakit akışı kaydetti. PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede, "Grup güçlü dalgalanmalara rağmen 2014 yılından bu yana global olarak kârlılığını, verimliliğini ve satış adetlerini yükseltmeye devam ediyor. Opel-Vauxhall ekipleri 20 yıldır devam eden kayıpların ardından Yeni dönem Opel-Vauxhall'i inşa etmek üzere iyi sonuçlar almaya başladılar ve daha iyi bir performans için potansiyele de sahipler. Çevikliğimiz ve uygulama konusundaki istekliliğimiz, hedeflerimize ulaşmak için en güçlü dayanağımız olmaya devam ediyor” dedi.

OPEL’İN SABİT GİDERLERİ DÜŞTÜ

İlk yarının değerlendirildiği toplantıda Opel'in yıllar sonra kâr ederken şirketin sabit giderlerinin yüzde 28 oranında azaldığına dikkat çekildi. Yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 40’ın üzerinde artıran PSA, 38.6 milyar Euro ciroya ulaştı. Bu rakam içinde Opel’in payı ise 9.95 milyar Euro oldu.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    astra ve insignia güzel arabalar. corsa eh idare eder.
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