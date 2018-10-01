'Operadaki Hayalet' Zorlu'da



Film müziği besteciliği üniversite lisans programıyla dünyada bir ilke imza atan Berklee College of Music, sanatseverlere benzersiz bir sinema ve müzik deneyimi sunan Berklee Silent Film Orchestra (Berklee Sessiz Film Orkestrası) ile 25 Ekim’de Zorlu PSM’ye konuk olacak.

Berklee mezunu başarılı sanatçı Eren Başbuğ’un yönetimindeki orkestra, 1925 yapımı sessiz film Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet)’nın dev ekranda gösterimine orijinal besteleriyle eşlik edecek. 3 Emmy adaylığı bulunan Berklee film müziği besteciliği bölüm başkanı Prof. SheldonMirowitz de ekiple birlikte Türkiye’ye gelecek.

Eren Başbuğ

27 Ekim Cumartesi günü ise Berklee College of Music iş birliğiyle Zorlu PSM’de iki farklı seminer düzenlenecek. Sheldon Mirowitz ve Eren Başbuğ’un katılımıyla gerçekleşecek film müziği besteciliği semineri, sinema ve müzik dünyasına ilgi duyan herkese ilham verecek.

İkinci seminerde sinema ve televizyon için elliden fazla beste yapmış ödüllü Mirowitz ve Berklee’den şeref derecesiyle mezun olmuş, Dream Theater ile çalışma şansı yakalamış Başbuğ, Berklee College of Music’e girmeyi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Etkinliklerin biletleri, çok yakında www.zorlupsm.com, www.biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinde satışa sunulacak.