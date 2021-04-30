"KAMÇIYLA DÖVÜLDÜM"

Oprah Winfrey, çocukluğunda bir dönem birlikte yaşadığı büyükannesinin kendisini sopayla ve kamçıyla dövdüğünü söyledi.

Hala acı çektiğini söyleyen Winfrey, büyükannesine içme suyu getirirken, suyla oynadığı için sopayla dövüldüğünü ifade etti.

Ünlü sunucu, "Şu an sadece o küçük kız için acı hissediyorum" diye konuştu.