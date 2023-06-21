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Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçelerinde su baskınları meydana geldi

Ordu'da sağanak nedeniyle su baskınları oluştu
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AA

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonucu cadde ve sokaklarda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre; Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Alantepe mevkisindeki yol suyla doldu, tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki daireleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerdeki suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Evi su basan Yaşar Taş, gazetecilere, yattığı sırada yağış nedeniyle evinin bu hale geldiğini söyledi.

Site yöneticisi Telat Hava ise zemin kattaki 7 daireyi su bastığını, vidanjörle su tahliyesi için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Efirli Mahallesi Muhtarı Erol Kütük de ilgililerle görüştüklerini ve ardından ekiplerin geldiğini belirterek, "Komşularımızın yaralarına bir şekilde ilaç olmaya çalıştık. Şu anda suların tahliyesi yapılıyor. İlgililere ve ekiplerimize teşekkür ediyoruz, bizleri yalnız bırakmadılar." dedi.

Büyük bir afet olduğunu, yağışın bir anda geldiğini anlatan Kütük, "İnsanlar mağdur oldu ve eşyaları tamamıyla hasar gördü. Yarım metre gibi bir su, baskınla evlere geldi. Her şey Allah'tan geliyor. Biz de elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Yaşar Bey'in ailesini de komşuları misafir ediyor." diye konuştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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