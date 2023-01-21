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Kurtulmuş: Türkiye 31,4 milyon kişilik istihdam oranıyla pandemi öncesi seviyenin üstüne çıktı

DHA

Kurtulmuş: Türkiye 31,4 milyon kişilik istihdam oranıyla pandemi öncesi seviyenin üstüne çıktı


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)AK Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye son 9 çeyrekte sürekli büyüyen ender ülkelerden biri olarak, dünyanın parlayan bir ekonomisi olarak ortaya çıkıyor. Aynı şekilde 253 milyarı aşkın ihracatıyla Türkiye önemli hedefini yakalamış bulunuyor. Türkiye 31,4 milyon kişilik istihdam oranıyla pandemi öncesindeki seviyenin üstüne çıkmış bulunuyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ordu´nun Ulubey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Sayacabaşı Belediye Sosyal Tesisleri´nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye´nin istihdam oranıyla pandemi dönemi öncesindeki seviyenin üstüne çıktığını söyledi. Türkiye´nin son 9 çeyrekte sürekli büyüyen ender ülkelerden biri olarak ön plana çıktığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye önemli bir ivme kazanmıştır. Türkiye, fevkalade bir süreçten geçiyor. Bu dönem içerisinde Allah´a çok şükür Türkiye, bundan 20 sene, 30 sene evvel hayallerimizde dahi olmayan birçok şeyin gerçekleştiği bir ülke haline gelmiştir. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır ama sonuç itibarıyla Türkiye, her alanda dünya ile yarışabilecek bir noktaya doğru hızla gelmektedir. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, Türkiye içerde birliğini, dirliğini sağladıkça, Türkiye düşmanlarına karşı her türlü mücadeleyi kararlıkla verdikçe birilerinin de bundan hep beraber rahatsızlık duyduğunu görüyorsunuz. Türkiye son 9 çeyrekte sürekli büyüyen ender ülkelerden birisi olarak, dünyanın parlayan bir ekonomisi olarak ortaya çıkıyor. Aynı şekilde 253 milyarı aşkın bir ihracatıyla Türkiye önemli bir hedefini yakalamış bulunuyor. Türkiye milli savunma sanayisinde yüzde 80´ler seviyesinde yerliliğe ulaşıyor. Türkiye 31,4 milyon kişilik istihdam oranıyla pandemi öncesindeki seviyenin üstüne çıkmış bulunuyor" dedi. 
`TÜRKİYE GÜNDELİK HESAPLARLA VAKİT KAYBEDEMEZ´
20 yıllık süre içinde güçlü büyük Türkiye´nin altyapısının hazırlandığını kaydeden Kurtulmuş, "Bizim gibi ülkelerin hedeflerinin olması lazım. Çünkü biz sıradan bir millet, bu ülke de sıradan bir ülke değildir. Biz Selçuklu´nun ve Osmanlı´nın torunları olan bir milletiz. Üç kıtaya, yedi iklime sözü geçmiş olan bir milletin torunlarıyız. Türkiye küçük hedeflerle gündelik hesaplarla vakit kaybedemez. Önüne büyük hedefler koyması lazım. Hedeflerimiz, yeniden güçlü büyük Türkiye´yi kurmaktı. Yani ele güne muhtaç olmayan, iki ayağı da sağlam basan, ekonomisiyle sosyal hayatıyla güçlü olan bir Türkiye´nin kurulmasıydı. Çok şükür bu 20 yıllık süre içerisinde bunun altyapısı hazırlandı. Türkiye eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete her alanda yapmış olduğu büyük hizmetleriyle güçlü büyük Türkiye istikametindeki altyapısını tamamlamış oldu" diye konuştu. 
`İNŞALLAH BU YIL TÜRKİYE YENİ SAYFA AÇIYOR´
2023 yılında Türkiye´nin dünya lideri olarak öne çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Yollarıyla havaalanlarıyla üniversiteleriyle hastaneleriyle Türkiye baştan başa, büyük bir kalkınma hamlesini başarıyla bu noktaya getirmiştir. Yeter mi? Hayır yetmez. Her adımın daha ilerisi, her hedefin daha ileride olan bir hedefi mutlaka vardır. Onun için bu aziz milletin, Selçuklu´nun, Osmanlı´nın torunları olan bu aziz milletin, bu altyapının üzerinde yapacağı daha çok işler var, çok büyük hedefler. İnşallah bu yıl Türkiye yeni bir sayfa açıyor, yeni bir kapıyı aralıyor, yeni bir adım atıyor. O da nedir? Bu altyapının üstünde Allah´ın izni ile 2023´te 'Türkiye Yüzyılı' başlıyor ve Türkiye bir dünya lideri olarak öne çıkıyor inşallah" dedi. 
Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından beraberindeki protokol mensuplarıyla yapımı tamamlanan projelerin açılış kurdelesini kesti. DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2023-01-21 16:58:45

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