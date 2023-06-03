Evinde 3 Hint tavus kuşu bulundu; 5 bin 252 TL ceza uygulandı



Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde 3 Hint tavus kuşu ele geçirdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, izinsiz yaban hayvanı beslemekten A.K.'ye 5 bin 252 TL para cezası verildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi.

HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Mobil Uygulaması'na gelen ihbar üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. Evde, 3 adet Hint tavus kuşu ele geçirildi. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ekiplerinin yaptığı incelemede tavus kuşlarının yasal olmamasının yanı sıra, uygunsuz şartlarda da beslendiği tespit edildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi. A.K.'ye ise izinsiz yaban hayvanı beslemekten 5 bin 252 TL para cezası verildi.

`HERKESİN EVİNE ALIP BESLEYECEĞİ HAYVANLAR DEĞİL´

Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması yasak olduğunu söyledi. Yaban hayvanlarının evlerde beslenecek hayvanlar olmadığını belirten Biçim, "Halkımızdan ricamız yaban hayvanları belirli kanunlara tabi ve bunlar herkesin evinde alıp besleyecek hayvanlar değil. Yaban hayvanları ile ilgili taleplerinde doğa koruma ekiplerine başvurarak bilgi alınması ve yasalar kapsamında hayvanların sahiplenilmesi yapılmasını söylüyoruz" dedi.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-06-03 14:28:55



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