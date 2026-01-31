Ordu'da 5. Argan Yaylası Kar Festivali düzenlendi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 5. Argan Yaylası Kar Festivali gerçekleştirildi.



Büyükşehir ile Akkuş belediyelerinin işbirliğinde Argan Yaylası'nda organize edilen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.



Kar topu ve kızak yarışlarının ilgi gördüğü festivalde, protokol üyelerinin katıldığı halat çekme yarışı eğlenceli anlara sahne oldu.



Kent Orkestrası ve bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Festivale, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

