Ordu'da hasta yakını doktoru darbetti (2)

İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTILAR

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Okay Kurtbay'ın, hasta yakını Ü.A. tarafından darbedilmesine hastane personeli tepki gösterdi. Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları ve hastane personeli, iş bırakma eylemi yaptı. Grup adına konuşan Fatsa Devlet Hastanesi Hekim Birliği Temsilcisi Dr. Yüksel Şahin, hastanelerin son günlerde vahşi batı film setlerine dönüştüğünü söyledi. Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu olarak bugün iş bırakma kararı aldıklarını belirten Şahin, "Hastaneler cana can katması gereken kurumlar olmalı iken; son günlerde adeta vahşi batı film setlerine dönmüş durumdadır. Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve gerek hekimlerin gerekse sağlık çalışanlarının, vatandaşların canına kastediyor. Opr. Dr. Okay Kurtbay, bir hasta yakın tarafından saldırıya uğramış; kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı, kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını talep ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-07-26 13:14:48