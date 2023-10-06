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        Kaçak kazı operasyonunda 12 şüpheli suçüstü yakalandı

        ORDU'nunMesudiye ilçesinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 12 kişi, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:55
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        Kaçak kazı operasyonunda 12 şüpheli suçüstü yakalandı
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        ORDU'nunMesudiye ilçesinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 12 kişi, suçüstü yakalandı.

        Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T.'yi (42), izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede ve şüphelilerin üzerindeki aramada kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca mermisi, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 taşınabilir şarj cihazı, kafa feneri, pusula, 21 muhtelif kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden İ.K., Y.K., O.K. ile O.K. serbest bırakıldı, S.S., M.M., S.K., E.K., E.Ö., Y.D. , İ.K. ve M.T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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