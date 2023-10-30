Ordu'daki kazada ölen 2 kadın düğünden dönüyormuş; alkollü sürücü tutuklandı ORDU'da2otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Sarıcı (85) ile Arifiye Gelen'in (68), yakınlarının düğünü sonrası döndükleri ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Tayfur Dündar (45) tutuklandı, diğer sürücü Metin A. (60) serbest bırakıldı.

ORDU'da2otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Sarıcı (85) ile Arifiye Gelen'in (68), yakınlarının düğünü sonrası döndükleri ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Tayfur Dündar (45) tutuklandı, diğer sürücü Metin A. (60) serbest bırakıldı.

Kaza, 28 Ekim'de Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Soya Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin A., yönetimindeki 55 KM 041 plakalı otomobile, Giresun yönüne giden Tayfur Dündar kontrolündeki 34 DDD 311 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada 2 sürücü ile Metin A.'nın otomobilindeki Saniye Sarıcı, Fatma Özden (59), Arifiye Gelen ve Hanım Altun (66) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, hayatını kaybetti.

Sarıcı ile Gelen'in cenazeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi gasilhanesinden alınıp, memleketlerine götürüldü. Sarıcı'nın cenazesi Giresun'da, Gelen'in cenazesi ise Samsun'da toprağa verildi. Öte yandan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen'in yakınlarının düğünü için Ordu'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Tedavileri tamamlanan 2 sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Dündar'ın 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi. Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Tayfur Dündar tutuklandı, Metin A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.