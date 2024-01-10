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        Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

        ORDU, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:25
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        Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
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        ORDU, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Ordu, İstanbul ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 60 parça elektronik sigara doldurma aparatı içerisinde toplam 6 kilo 250 gram likit bonzai olarak değerlendirlen sıvı madde, 156,60 gram esrar, 2,85 gram metamfetamin, 4 adet elektronik sigara içerisinde likit bonzai, 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet sarjör, 103 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda O.K. (40), A.Ş. (45), A.K. (37), A.Ş. (52), Ö.K. (41) ve M.E. (47), gözaltına alındı.  O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.K., A.Ş., Ö.K. M.E. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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