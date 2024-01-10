Hamsi ve pilavın buluştuğu "Ordu içli tava" kış sofralarında yer buluyor

EYÜP ELEVLİ - Hamsiyle hazırlanan coğrafi işaret tescilli lezzet "Ordu içli tava", kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Ordu içli tava, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca Temmuz 2023'te coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Yem Şube Müdürü Mustafa Kahveci, AA muhabirine, Ordu'da 19 coğrafi işaretli ürünün tescil edildiğini, bunların 12'sinin Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla yapıldığını söyledi.

Kahveci, tescillenen ürünlerden Ordu içli tavanın kentin sevilerek tüketilen lezzetlerinden olduğunu belirterek, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hamsi bol miktarda çıkıyor, tezgahlarda bulunuyor. İçli tava da hamsinin en güzel değerlendirme şekillerinden biri diyebiliriz. Hem evlerde hem lokantalarda şu sıralar çok yoğunlukla tüketiliyor ve talep ediliyor." dedi.

Bu lezzetin sadece Ordu'da kalmaması, il dışında da tanınması ve bilinmesi amacıyla tescille ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Kahveci, 2022'de yaptıkları başvurunun geçen yaz kabul gördüğünü kaydetti.

Kahveci, başka yöresel ürünleri de tescil etmek için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel itibarıyla hedefimiz ilimizdeki bu tescilli ürünlerin gastronomi anlamda dışarıdan gelen turistlere sunum imkanlarının arttırılması yani insanların Ordu'ya geldiği zaman 'Buranın güzel içli tavası var' diye bu lezzetleri talep etmesi en büyük arzumuz. İkinci olarak da coğrafi işaretli ürünlerden asıl maksat bunların paketlenmesi ve soğuk zincire dahil edilerek çok daha uzak mekanlarda satılabilmesi yönünde bir düşüncemiz var. İçli tava da buna uygun bir ürün. Soğuk zincirle çok farklı yerlere bunun pazarlanması, satışı yapılabilir."

- Hamsiyle hazırlanan lezzete müşteriler ilgi gösteriyor

Altınordu ilçesinde işlettiği lokantanın aşçılığını da yapan Süreyya Karadeniz, haftanın belli günlerinde menüde Ordu içli tavanın yer aldığını söyledi.

Yemek sektöründe 20 senedir hizmet veren Karadeniz, Ordu içli tavanın adeta sanat eseri bir yöresel yemek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde de tanınması lazım. Sadece hamsiyi alıp tavaya koymak değil. İç pilavı ayrı döşüyorsun. Hamsiyi tek tek diziyorsun ve gerçekten bir sanat eseri diye düşünüyorum ve tadılmalı." diye konuştu.

Karadeniz, hamsiyle hazırlanan bu lezzete müşterilerin ilgi gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela perşembe günleri Ordu içli tavayı soran ve yiyen çok. Erzurum'dan bazı arkadaşlar geliyor. Üniversitede farklı şehirlerden olan kişiler de hamsi ve içli tavayı yemeye geliyor. Hatta telefonla arayıp ayırttırıyorlar yani o kadar talep var. Erzurum'dan, Ardahan'dan, Adana'dan farklı şehirlerden gelenler oluyor. Hatta beni mutlu eden bir durum da var. Ardahan'dan bir çift, beni sosyal medyada görmüş, 'Biz buraya gidelim' demişler. Geldiler ve dediler ki 'Biz seni sosyal medyada gördük, biz o hamsi içlisinden yiyeceğiz'. O gün hamsi günü değildi. 'Yarın buyurun gelin' dedim ve hemen hamsi aldım. Ertesi gün onlara hazırladım ve sundum. Çok mutlu oldular, memnun kaldılar. Tekrar geleceklerini söylediler."

Süreyya Karadeniz, Ordu içli tavanın tarifini şöyle verdi:

"İç pilavında pirinç, üzüm, soğan, baharatlar, salça gibi ürünleri buluşturuyoruz. Gerçekten süper bir iç pilav oluyor. İç pilavı da kılçıklarını çıkartıp tepsiye dizilen hamsiyle buluşturduğumuz zaman güzel oluyor. Hamsinin temizlemesi ile pişirme aşamasına gelene kadar hemen hemen bir günü alıyor. Mesela dün hamsiyi taze taze aldım. Akşam temizledim, kılçığını aldım ve sabahleyin de pilavıyla buluşturdum."

Müşterilerden Ağrılı Oktay İbiş ise Ordu'da inşaat sektöründe çalıştığını belirterek, "Hamsiyle hazırlanan içli tavayı severim. Daha önce burada, Ordu'da hiç yememiştim, Rize'de yemiştim. Şimdi burada da yedim, lezzeti gayet güzel. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.