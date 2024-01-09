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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor

        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Brand Group Alanya Belediyespor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, galibiyete odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:35
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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor
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        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Brand Group Alanya Belediyespor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, galibiyete odaklandı.

        Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, ikinci yarının ilk maçında aldıkları Bigadiç galibiyeti dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi. Takımın bu galibiyetle moral bulduğunu belirten Lale, "Kazanmak durumunda olduğumuz bir maça çıkmıştık. Ligde rakibimiz konumundaki takım karşısında alınan galibiyet son derece önemliydi." dedi.

        13 Ocak Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Brand Group Alanya Belediyespor maçına değinen Lale, maçın hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini kaydetti.

        Lale, rakiplerinin kolay olmadığının altını çizerek, "Alanya ekibi oldukça iyi bir ekip. Şu anda ligin 4'üncü sırasında yer alıyor. Bu maça daha iyi bir konsantre ile çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak." diye konuştu.

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