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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:30
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ünye ilçesinde belirlenen 6 kişiye yönelik çalışma başlattı.

        Şüpheliler Y.K, E.G, H.E, H.A, B.T. ve İ.T'nin Çamurlu Mahallesi mevkisindeki bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 418 gram sentetik uyuşturucu, 252 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi.

        H.E, Y.K, E.G. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.A ve İ.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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