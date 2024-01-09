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        Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:11
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        Ordu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Eskipazar Mahallesi'nde B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.G'ye çarptı.

        Ağır yaralanan 48 yaşındaki kadın, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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