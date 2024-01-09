Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı A.Z. (40) ile Z.B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.