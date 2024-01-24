Kavşakta taksinin çarptığı 2 kadından 1'i öldü ORDU´nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse (59) ile Semiha Başar´a (57) taksi çarptı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Suna Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ORDU´nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse (59) ile Semiha Başar´a (57) taksi çarptı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Suna Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu´ndaki Emniyet Kavşağı´nda meydana geldi. Giresun yönüne giden Umut Hitaloğlu'nun (21) kullandığı 52 T 0520 plakalı taksi, iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse ile Semiha Başar´a çarptı. Köse ile Başar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suna Köse ile Semiha Başar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Taksi şoförü Umut Hitaloğlu, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Suna Köse, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Köse, Altınordu Hz. Hamza Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca, hastanede tedavisi süren Başar´ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.