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        Ordu'da 1 ton fındık hırsızlığına tutuklama

        ORDU'dabir evden 1 ton fındık çalıp, sattığı tespit edilen E.K. (33), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:05
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        Ordu'da 1 ton fındık hırsızlığına tutuklama
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        ORDU'dabir evden 1 ton fındık çalıp, sattığı tespit edilen E.K. (33), yakalanıp, tutuklandı.

        Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ndeki bir evden 8 Ocak'ta 1 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çalışma başlattı. MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin çaldığı fındığı Altınordu ve Ulubey'de 2 tüccara sattığı tespit edildi. İşlemleri sonrası E.K. tutuklanırken, çalıntı fındığı alan 2 işletme sahibi hakkında 'suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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