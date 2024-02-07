İnekleri sağarken boğanın saldırısında yaşamını yitirdi
ORDU´nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti.
ORDU´nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Emine Arslan, ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan Arslan´ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.
Emine Arslan´ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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